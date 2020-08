Cronaca 1172

Coronavirus, bollettino del 5 agosto: cresce l'allarme in Sicilia, 21 nuovi contagi

Schizzano di nuovo in alto i contagi per coronavirus nel resto Italia: secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi

Redazione

05 Agosto 2020 17:51

Risale il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +21, rispetto ai 10 di 24 ore fa. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Come nelle precedenti occasioni, a pesare sono non solo il numero di migranti che hanno contratto il Covid-19 al di fuori dell'Isola ma anche i casi dei giovani, come quelli nel Ragusano, e di persone provenienti anche dall'estero, come la famiglia di Carini.Sale invece a 38 il numero dei ricoverati in ospedale e ora sono 4 quelli in terapia intensiva, con un aumento di un'unità rispetto a ieri. In 276 sono in isolamento domiciliare, 314 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia, nessun guarito da ieri a oggi. Sono 3.339 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia nell'Isola. Circa 2200 i tamponi effettuati in 24 ore (286 mila in tutto).

Schizzano di nuovo in alto i contagi per coronavirus nel resto Italia: secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un totale di 248.803. Le vittime in un giorno sono invece 10, il doppio di ieri. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 35.181. Solo una regione senza nuovi casi, la Valle d’Aosta. Tamponi in aumento, 56.451. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Risale il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +21, rispetto ai 10 di 24 ore fa. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Come nelle precedenti occasioni, a pesare sono non solo il numero di migranti che hanno contratto il Covid-19 al di fuori dell'Isola ma anche i casi dei giovani, come quelli nel Ragusano, e di persone provenienti anche dall'estero, come la famiglia di Carini.Sale invece a 38 il numero dei ricoverati in ospedale e ora sono 4 quelli in terapia intensiva, con un aumento di un'unità rispetto a ieri. In 276 sono in isolamento domiciliare, 314 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia, nessun guarito da ieri a oggi. Sono 3.339 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia nell'Isola. Circa 2200 i tamponi effettuati in 24 ore (286 mila in tutto).

Schizzano di nuovo in alto i contagi per coronavirus nel resto Italia: secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un totale di 248.803. Le vittime in un giorno sono invece 10, il doppio di ieri. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 35.181. Solo una regione senza nuovi casi, la Valle d’Aosta. Tamponi in aumento, 56.451. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Caltanissetta, sono 7 i migranti positivi al coronavirus. Il sindaco invia nota alla Procura della Repubblica

News Successiva Cagnolino abbandonato sul balcone e morto a Caltanissetta: la donna respinge ogni accusa

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare