Cronaca 324

Coronavirus, bollettino del 29 ottobre: 768 nuovi casi in Sicilia e 13 morti, quasi 28000 contagi in Italia

Il nuovo dato segna l'ennesimo record. Crescono pure i decessi, sono 217. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute

Redazione

29 Ottobre 2020 17:27

Sono 768 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in aumento rispetto a ieri. Tredici le vittime in 24 ore. Cinquantasei i ricoveri in un giorno, 52 in regime ordinario (839 in totale) e quattro in terapia intensiva (115). Sono 7226 i tamponi effettuati.Continua l’aumento dei casi da coronavirus in Italia. E il nuovo dato segna l’ennesimo record. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 26.831, in crescita rispetto ai 21.994 registrati nel giorno precedente. Ma è anche oggi boom di tamponi, con ben 201.452 processati. Crescono pure i decessi, sono 217. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Ancora un balzo dei pazienti in terapia intensiva. Sono 115 in più nelle ultime 24 ore (ieri l’aumento era stato di 125), secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 1.651 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 15.964 pazienti, con un incremento di 983 unità. Gli attualmente positivi sono arrivati a 299.191, ben 22.734 più di ieri. Di questi, 281.576 sono le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 279.282, in aumento di 3.878 rispetto a ieri.(Luigi Ansaloni, Gds)



Sono 768 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in aumento rispetto a ieri. Tredici le vittime in 24 ore. Cinquantasei i ricoveri in un giorno, 52 in regime ordinario (839 in totale) e quattro in terapia intensiva (115). Sono 7226 i tamponi effettuati.Continua l’aumento dei casi da coronavirus in Italia. E il nuovo dato segna l’ennesimo record. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 26.831, in crescita rispetto ai 21.994 registrati nel giorno precedente. Ma è anche oggi boom di tamponi, con ben 201.452 processati. Crescono pure i decessi, sono 217. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Ancora un balzo dei pazienti in terapia intensiva. Sono 115 in più nelle ultime 24 ore (ieri l’aumento era stato di 125), secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 1.651 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 15.964 pazienti, con un incremento di 983 unità. Gli attualmente positivi sono arrivati a 299.191, ben 22.734 più di ieri. Di questi, 281.576 sono le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 279.282, in aumento di 3.878 rispetto a ieri.(Luigi Ansaloni, Gds)



News Successiva Due cittadini nisseni al Governo: "Le palestre non vanno chiuse. Migliorano la salute e non creano contagi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare