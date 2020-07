Cronaca 734

Coronavirus, bollettino del 26 luglio: 14 nuovi casi in Sicilia, ora è allarme

I pazienti ricoverati sono 22, di cui 2 in terapia intensiva e 173 in isolamento domiciliare

Redazione

26 Luglio 2020 19:16

Sono 14 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge un aumento costante dei contagi. In base al report trasmesso dalla Regione, i pazienti sono quasi tutti asintomatici. Il maggior numero di contagi si registra in provincia di Catania, con 7 casi dei quali cinque sono legati al cluster dell’hinterland etneo mentre altri due sono emersi in occasione dei tamponi effettuati nel pre-triage per i ricoveri in ospedale. Due casi si registrano anche a Messina, individuati grazie al contact tracing sulle persone entrate in contatto con i pazienti dell’Istituto ortopedico.Altri due positivi sono stati registrati nel Ragusano tra i 108 migranti sbarcati ieri a Pozzallo. Infine un solo nuovo caso ciascuno si registra nelle province di Palermo, Trapani e Caltanissetta, anche quest’ultimo emerso grazie al contact tracing sul paziente trovato positivo ieri.

Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 195 e sono 3.193 quelli registrati in Sicilia dall'inizio dell'emergenza. Non si registrano invece decessi. Le persone decedute rimangono 283. I pazienti ricoverati sono 22, di cui 2 in terapia intensiva - dato che si conferma anche oggi - e 173 in isolamento domiciliare. Stabile a 2.715 il numero dei guariti.

I casi in Italia sono in totale 118, in lieve calo nelle ultime 24 ore: sono 255 i contagiati, a fronte dei 275 di ieri. I morti sono 5 e per il terzo giorno consecutivo in Lombardia non si è registrato nessun decesso. I guariti sono 198. Gli attualmente positivi sono 12.565. Il totale dei decessi a oggi è di 35.107, quello dei guariti 198.446. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 246.118.



