Coronavirus, bollettino del 16 giugno: 210 i nuovi positivi, sotto i 200 i malati in terapia intensiva

I morti sono 34 di cui 9 in Lombardia e 6 in Piemonte. Nessun morto in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Redazione

16 Giugno 2020 18:13

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 dalla Protezione Civile. In Italia:

-Attualmente positivi 24.569 (-1.340)

-Morti 34.405 (+34)

-Dimessi/guariti 178.526 (+1.516)

-Casi totali da inizio epidemia 237.500 (+210)



Le vittime - scrive Repubblica.it - rimangono ai livelli minimi dopo il picco dell'epidemia e i nuovi casi (210) sono un centinaio in meno di ieri nonostante il fatto che oggi siano stati effettuati molti più test.



Le vittime delle ultime 24 ore sono 34, di cui 9 in Lombardia e 6 in Piemonte. Nessun morto in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Dei 210 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono come sempre in Lombardia, con 143 nuovi positivi (il 68% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 29 casi in Piemonte, 13 in Emilia Romagna e meno di 10 casi in tutte le altre regioni. Contagi zero in Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

In terapia intensiva si trovano oggi 177 persone, 30 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 3301 persone, 188 meno di ieri. In isolamento domiciliare 21091 persone (-1122 rispetto a ieri).



