Coronavirus, bollettino del 14 luglio: giù i contagi in Italia (+114). Le vittime sono 17

ornano a scendere i pazienti Covid in terapia intensiva in Italia, da 65 a 60 in 24 ore

Redazione

14 Luglio 2020 21:27

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 dal Ministero della Salute. In Italia:

-Attualmente positivi 12.919 (-238)

-Morti 34.984 (+17)

-Dimessi/guariti 195.441 (+335)

-Casi totali da inizio epidemia 243.344 (+114)



Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri.

I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore. Tornano a scendere i pazienti Covid in terapia intensiva in Italia, da 65 a 60 in 24 ore. In calo anche in Lombardia, da 30 a 27.

In aumento i ricoverati con sintomi, sono 777 (+9), in isolamento domiciliare ci sono 12.082 persone, in calo di 242 unità. I tamponi tornano a salire rispetto ai minimi di ieri (meno di 24 mila): ne sono stati effettuati 41.867, mentre il totale dei test da inizio emergenza ha superato i 6 milioni, per oltre 3,6 milioni di casi testati, esclusi i tamponi ripetuti o di controllo.



