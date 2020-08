Cronaca 710

Coronavirus, bollettino del 14 agosto: in Sicilia altri 36 nuovi positivi, 21 sono migranti

Salgono a 56 le persone ricoverate, di cui 6 in terapia intensiva. Crescono i contagi anche in Italia dove si registrano 574 nuovi positivi

Redazione

14 Agosto 2020 19:26

Scende, ma di poco, il numero di nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 14 agosto, i nuovi casi sono 36, dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 639. Dei contagi registrati nelle ultime 24 ore, ventuno sono migranti. Sono invece 3681 i casi totali nella Regione dall'inizio della pandemia.Per quanto riguarda le province, 20 arrivano da Agrigento (i migranti di Lampedusa), 5 da Catania, 5 da Palermo (un migrante), 3 da Messina, due a Ragusa e uno a Caltanissetta. Con ogni probabilità non son conteggiati, ancora, gli otto casi di Carini della famiglia lombarda.

Salgono a 56 le persone ricoverate, di cui 6 in terapia intensiva. Sono invece 579 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei guariti, 2766, nove in più. Rimane fermo a 284 il numero dei decessi.

Crescono ancora i contagiati dal Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: oggi 574 contro i 531 segnalati ieri. Idecessi sono 3, mentre ieri ne erano stati registrati 6. Il numero totale di casi sale a 252.809, il numero di deceduti in Italia è ora di 35.234, quello di dimessi guariti è pari a 203.326. I ricoverati con sintomi sono 771 (-15 su ieri), in terapia intensiva sono 56 (+1 su ieri), in isolamento domiciliare 13.422 (+182).

Nel dettaglio per regioni, l’incremento maggiore lo registra oggi il Veneto con 157, quindi la Lombardia con 97 e l’Emilia Romagna con 57. Seguono il Lazio con 45, la Campania con 44, la Sicilia con 36, le Marche con 32. Le regioni con nessun nuovo caso sono solo Valle d’Aosta e Molise. Il numero di tamponi in più è stato di 46.723, portando il totale a 7.467.487, di cui testati 4.407.524. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



