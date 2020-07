Cronaca 163

Coronavirus, bollettino del 13 luglio: in Italia contagi in calo (+169). I morti sono 13

E' stata aperta un'inchiesta per epidemia colposa, al momento a carico di ignoti, a seguito di un esposto del Codacons sul ruolo dell'Organizzazione mondiale della sanità

Redazione

13 Luglio 2020 18:12

Dati coronavirus aggiornati alle 18 dal Ministero della Salute. In Italia:-Attualmente positivi 13.157 (-22)

-Morti 34.967 (+13)

-Dimessi guariti 195.106 (+178)

-Casi totali da inizio epidemia 243.230 (+169)



Sono 169 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 234 di ieri. Le vittime sono 13, contro le 9 di ieri. I casi totali salgono a 243.230, i morti a 34.967. Gli attualmente positivi sono 13.157, in calo di 22 rispetto a ieri. I guariti sono 195.106, con un incremento di 178 nelle ultime 24 ore.

Esposto Codacons su Oms, aperta inchiesta - E' stata aperta un'inchiesta per epidemia colposa, al momento a carico di ignoti, a seguito di un esposto del Codacons sul ruolo dell'Organizzazione mondiale della sanità nella diffusione del Coronavirus. Il fascicolo, da quanto si è saputo, è stato aperto dal dipartimento della Procura di Milano guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano e poi affidato al pm Mauro Clerici, che lo ha già trasmesso alla Procura di Roma per competenza territoriale. (ANSA)



News Successiva Grave dopo un tuffo all'Acquapark di Monreale: operato il 26enne, la dinamica dell'incidente

