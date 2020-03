Cronaca 7981

Coronavirus. Bollettino Asp Caltanissetta: positivo paziente di Niscemi, si attende risultato per altri 21

Da mercoledì sara l'ospedale Sant'Elia a gestire le analisi dei tamponi che saranno pronte in un'ora

Redazione

15 Marzo 2020 18:18

Risultato ppositivo al coronavirus un paziente di Niscemi attualmente ricoverato all'ospedale di Caltagirone. Intanto il direttore dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone ha inviato un nuovo bollettino. Sono stati effettuati, ulteriori due tamponi che vanno a sommarsi agli altri 19 in attesa di esito. "Per ciò che riguarda il paziente di Niscemi - ha sottolineato Alessandro Caltagirone - ovviamente sono state attivate tutte le procedure epidemiologiche per la sorveglianza attiva dei contatti stretti

