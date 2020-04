Cronaca 3214

Coronavirus. Bollettino Asp Caltanissetta: nelle ultime 24 ore un decesso, 3 nuovi ricoverati e 4 positivi in più in isolamento domiciliare

Il numero dei malati cresce complessivamente di 7 unità. Oggi il decesso di un uomo di 52 anni di Licata ricoverato in Terapia Intensiva

Redazione

02 Aprile 2020 19:43

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore all'ospedale Sant'Elia abbiamo avuto il decesso di un paziente ricoverato in Terapia Intensiva e proveniente da Licata. Inoltre il paziente ricoverato a Gela è stato trasferito nella Terapia Intensiva dello stesso Presidio gelese per via dell'aggravamento delle condizioni generali di salute. Il numero di pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive presso l’ospedale Sant’Elia cresce di 3 unità. Il numero di pazienti ricoverati nel reparto del PO V. Emanuele di Gela, seppur con un nuovo ingresso, resta fisso ad 1.

Il dato dei domiciliati risultati positivi al test si incrementa di 4 unità, si tratta di pazienti che si trovano a casa in sorveglianza attiva ed in condizioni non meritevoli di ricovero.

