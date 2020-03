Cronaca 3586

Coronavirus. Bollettino Asp Caltanissetta: "Altri 5 tamponi negativi. Nessun caso in provincia"

La dottoressa di Sciacca ricoverata al Sant'Elia, al reparto di malattie infettive rimane stabile e le sue condizioni non destano preoccupazioni

Rita Cinardi

09 Marzo 2020 21:59

Sono risultati negativi i 5 tamponi effettuati oggi all'As di Caltanissetta su altrettanti pazienti sospettati di aver contagiato il coronavirus. Dunque ad oggi in provincia di Caltanissetta non si registra alcun paziente contagiato. La dottoressa di Sciacca ricoverata al Sant'Elia, al reparto di malattie infettive rimane stabile e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Intanto però non abbassa la guardia l'Asp di Caltanissetta che oggi ha attivato una serie di nuove precauzioni tra cui l'annullamento degli interventi non programmati o differibili e altre disposizioni. (Guarda a questo link http://www.seguonews.it/coronavirus-nuove-disposizioni-allasp-di-caltanissetta-bloccati-gli-interventi-programmati-e-sospesi-gli-screening). "Ricordiamo a tutta la popolazione - dichiara il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone - di evitare i luoghi affollati, mantenere le distanze raccomandate dai decreti ministeriali, nonché mettere in atto tutte le misure atte ad evitare il contagio.

In caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o di natura respiratoria, si raccomanda di non recarsi al pronto soccorso, ma di chiamare il proprio medico di famiglia o il pediatra.

A disposizione dell’utenza è attivo anche il numero provinciale 0934-559955"

