Coronavirus, bollettino 9 ottobre: in Sicilia 233 nuovi positivi e 4 decessi

Nuovo balzo dell’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.372 nuovi casi contro i 4.458 di ieri

Redazione

09 Ottobre 2020 17:07

Sono 233 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 26 meno di ieri. Quattro i decessi. In ospedale 376 pazienti in regime ordinario e 35 (+3)in terapia intensiva.Nuovo balzo dell’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.372 nuovi casi contro i 4.458 di ieri, mai così tanti dal 28 marzo, per un totale di 343.770. Record di tamponi, 129.471, circa 1.400 più di ieri.

In crescita anche i decessi, 28 oggi contro i 22 di ieri, e sono 36.111 dall’inizio dell’epidemia. Salgono i ricoveri: 161 in più in regime ordinario (4.086 totali) e 29 in più in terapia intensiva (sono 387 in tutto). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



