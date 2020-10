Cronaca 268

Coronavirus, bollettino 5 ottobre: in Sicilia 128 nuovi positivi e 2 vittime

In calo, come ogni lunedì, il numero di nuovi contagi in Italia: sono 2.257 e 16 i decessi

Redazione

05 Ottobre 2020 17:19

Sono 128 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Salgono così a 3.358 gli attuali positivi di cui 361 i ricoverati in ospedale, 28 in terapia intensiva e 2.969 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati, però, solo 2.656.Si aggrava il bilancio dei decessi: sono morte altre due persone, si tratta di una donna di 65 anni e un uomo di 71 anni entrambi morti a Palermo. I guariti nelle ultime ore sono 15.

Sul fronte della distribuzione territoriale, Palermo segnala 63 nuovi positivi, mentre Catania mostra 31 casi, 15 sono i nuovi positivi a Ragusa, 10 a Messina, 5 casi a Caltanissetta, 3 a Trapani e 1 a Siracusa.

In calo, come ogni lunedì, il numero di nuovi contagi in Italia: sono 2.257 oggi contro i 2.578 di ieri, ma con 60.241 tamponi, oltre 32mila in meno di ieri. Il totale dei casi sale a 327.586. Lieve calo anche dei decessi, oggi 16 (ieri erano 18), per un totale che supera quota 36mila, arrivando a 36.002. In forte crescita i ricoveri: 200 in più in regime ordinario (ieri +82), il cui totale balza così a 3.487, mentre le terapie intensive sono 20 in più (ieri +6), e sono 323 in tutto.

La regione con più casi nelle 24 ore è anche oggi la Campania (+431), seguita da Lombardia (+251), Lazio (+248) e Veneto (+230). Nessuna regione a zero casi, quella che fa meglio (e l’unica con incremento a una cifra) è il Molise, +2. (Gds.it)

I guariti giornalieri sono 767 (ieri 697), per un totale di 232.681. Il numero degli attualmente positivi aumenta di altre 1.474 unità (ieri 1.863), e sono 58.903 in tutto. I pazienti in isolamento domiciliare sono 55.093, 1.254 più di ieri.



