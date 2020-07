Cronaca 275

Coronavirus, bollettino 4 luglio: nuovi positivi in aumento per il quinto giorno consecutivo

Ieri sono stati 223 i nuovi casi, di questi, 115 sono in Lombardia. Le vittime sono 15

Redazione

04 Luglio 2020 07:29

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 del 3 luglio dalla Protezione Civile. In Italia:

-Attuali positivi 14.884 (-176)

-Morti 34.833 (+15)

-Dimessi/guariti 191.467 (+384)

-Casi totali da inizio epidemia 241.184 (+223)



Ancora in salita - scrive Repubblica.it - la curva epidemica in Italia, che segna un aumento per il quinto giorno consecutivo. Ieri sono stati 223 i nuovi casi, di questi, 115 sono in Lombardia, il 51,5 per cento del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 241.184. Un aumento legato però anche al boom di tamponi, 77.096 in un giorno, contro i 53.243 del giorno prima. I guariti in 24 ore sono 384 (ieri 366), per un totale di 191.467.



Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 15, in calo rispetto alle 30 del giorno prima. In 14 regioni italiane non si sono registrati decessi per coronavirus nelle ultime ventiquattro ore. Si tratta di Valle d'Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Delle 15 vittime registrate, invece, quattro si trovano in Lombardia e Piemonte, tre in Toscana, due in Emilia Romagna, una in Lazio e Veneto. I morti salgono così a 34.833, secondo i dati del ministero della Salute.





