Coronavirus, bollettino 29 giugno: vittime al minimo (+6). Sono 126 i nuovi positivi

Il numero dei contagiati è il più basso dal 28 febbraio. Nessuna vittima in 16 regioni

Redazione

29 Giugno 2020 18:13

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 dalla Protezione Civile. In Italia:

-Attualmente positivi 16.496 (-185)

-Morti 34.744 (+6)

-Dimessi guariti 189.196 (+305)

-Casi totali da inizio epidemia 240.436 (+126)



Sono 126 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, in flessione rispetto a ieri quando erano stati 174. Di questi 78 sono in Lombardia, pari al 61,9%. Il numero totale dei casi sale così a 240.436. Le vittime invece fanno segnare un nuovo minimo a quota 6, dopo le 22 di ieri, una sola delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.744, secondo i dati del Ministero della Salute. I tamponi sono appena 27.218 nelle ultime 24 ore. Nessuna vittima in 16 regioni. Il numero dei decessi è il più basso dal 28 febbraio. I ricoverati in terapia intensiva sono 96 (2 meno di ieri).



