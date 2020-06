Cronaca 727

Coronavirus, bollettino 28 giugno: stabili i nuovi positivi ma aumentano le vittime

Dei 174 nuovi positivi la maggior parte dei casi si registra in Lombardia (97) seguita dall'Emilia Romagna

Redazione

28 Giugno 2020 18:40

Dati coronavirus aggiornati dalla protezione civile alle ore 18. In Italia:

-Attualmente positivi 16.681 (-155)

-Morti 34.738 (+22)

-Dimessi/guariti188.891 (+307)

-Casi totali da inizio epidemia 240.310 (+174)



Sono 174 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, stabili rispetto a ieri quando erano stati 175. Il numero totale dei casi sale così a 240.310. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid (97) in Lombardia; segue l'Emilia Romagna (+21). In aumento invece le vittime dopo le 8 di ieri: sono state 22, 13 delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.738. (ANSA).





