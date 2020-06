Cronaca 470

Coronavirus, bollettino 25 giugno: in Italia 296 positivi in più (maggior parte casi in Lombardia)

In Lombardia si registrano anche 22 decessi sui 34 giornalieri di tutta Italia

Redazione

25 Giugno 2020 18:54

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 dalla protezione civile. In Italia:

-Attualmente positivi 18.303 (-352)

-Morti 34.678 (+34)

-Dimessi guariti 186.725 (+614)

-Casi totali da inizio epidemia 239.706 (+296)

L'incremento di un centinaio di casi delle nuove positività (296 rispetto ai 190 di ieri) viene attribuito al raddoppio in Lombardia (dagli 88 casi di ieri agli odierni 170, il 57,4% del totale nazionale). In Lombardia si registrano anche 22 decessi sui 34 giornalieri di tutta Italia. A seguire, la regione più colpita è l'Emilia Romagna con 47 nuovi contagiati per effetto del focolaio alla Brt di Bologna. In doppia cifra anche Liguria (14) per il cluster in una Rsa e la Campania (12) per gli infettati nella comunità bulgara di Mondragone nel Casertano.

Prosegue, ma rallenta, il calo dei ricoveri: meno 95 in regime ordinario (1.515 totali) e meno 4 terapie intensive, scese a 103. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.685. Infine, sono stati effettuati 56.061 tamponi contro i 53.266 di ieri.



