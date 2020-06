Cronaca 292

Coronavirus, bollettino 24 giugno: in Italia aumentano le vittime (+30) e i nuovi positivi (+190)

Dei 190 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 88 nuovi positivi (il 46,3% dei nuovi contagi)

Redazione

24 Giugno 2020 22:08

Dati coronavirus aggiornati dalla Protezione Civile. In Italia:

-Attualmente positivi 18.655 (-918)

-Morti 34.644 (+30)

-Dimessi/guariti 186.111 (+1.973)

-Casi totali da inizio epidemia 239.410 (+190)



Nessuna vittima in 11 regioni: Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto-Adige, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata. In più, per un "ricalcolo" non meglio definito, la provincia di Trento ha eliminato 61 decessi dai conteggi precedenti.



Dei 190 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 88 nuovi positivi (il 46,3% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni, l'incremento di casi è di 22 casi in Piemonte, 44 in Emilia Romagna e 11 in Campania. Zero contagi in 5 regioni: Puglia, Friuli V.G., Calabria, Molise, Basilicata, a cui si aggiunge la provincia di Trento.

In terapia intensiva si trovano oggi 107 persone, 8 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 1610 persone, 243 meno di ieri. In isolamento domiciliare 16938 persone (-667 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 53266 test (ieri 40485). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 280,3 tamponi fatti, il 0,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,6%



