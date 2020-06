Cronaca 758

Coronavirus, bollettino 23 giugno: in Italia al minimo i decessi (+18) e i nuovi positivi (+113)

Adesso i malati in Italia sono scesi sotto i 20 mila. Altri 1.159 pazienti dimessi

Redazione

23 Giugno 2020 17:58

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 dalla protezione civile. In Italia:

-Attualmente positivi 19.573 (-1.064)

-Morti 34.675 (+18)

-Dimessi/guariti 184.585 (+1.159)

-Casi totali da inizio epidemia 238.833 (+113)



Scendono ancora le vittime: sono 18 nelle ultime 24 ore, il nuovo minimo da inizio epidemia.



Pochi anche i nuovi casi, solo 122 tamponi positivi, la maggior parte sono in Lombardia, con 62 nuovi positivi (il 50,8% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 6 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna, di 3 in Veneto, di 6 in Toscana, di 4 in Liguria e di 8 nel Lazio.

In terapia intensiva si trovano oggi 115 persone, 12 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 1853 persone, 185 meno di ieri. In isolamento domiciliare 17605 persone (-867 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 40485 test (ieri 28972). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 331,8 tamponi fatti, il 0,3%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,5%.



