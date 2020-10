Cronaca 1133

Coronavirus, bollettino 21 ottobre: in Sicilia 562 casi in più e 11 morti. In Italia è record di nuovi positivi

Crescono ricoveri e terapie intensive. Balzo anche dei decessi a livello nazionale, 127 oggi contro gli 89 di ieri, per un totale che sale a 36.832

Redazione

21 Ottobre 2020 17:15

Sono 562 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, con undici morti (389 in totale dall'inizio dell'epidemia), uno dei dati più alti di sempre. Effettuati 7412 tamponi. I ricoverati sono 565 in regime ordinario (+23 da ieri) e 83 in terapia intensiva (+6), 7202 in isolamento domiciliare. Ben 198 i guariti, anche questo dato molto significativo (5551 in tutti), e 7850 casi attualmente positivi e 13790 quelli dall'inizio della pandemia.Nella Penisola nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 casi oggi (ieri 10.874), con il record di tamponi (177.848, 33mila più di ieri, con una incidenza rispetto ai nuovi casi pari all’8,5%). Balzo anche dei decessi, 127 oggi contro gli 89 di ieri, per un totale che sale a 36.832.

Crescita leggermente meno ripida invece per le terapie intensive, +56 oggi contro il +73 di ieri, 926 in tutto, e per i ricoveri ordinari, +603 (ieri +778), per un totale di 9.057. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



