Cronaca 439

Coronavirus, bollettino 20 giugno: stabile il numero dei contagi e dei morti in Italia

Zero casi in Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Sicilia

Redazione

20 Giugno 2020 18:20

Dati coronavirus aggiornati alle 18 dalla Protezione Civile. In Italia:



- Attualmente positivi 21.212 (-331)

- Morti 34.610 (+49)

- Dimessi/guariti 182.453 (+546 )

-Casi totali da inizio epidemia 238.275 (+264)



Tra le persone positive al coronavirus - si legge su Repubblica.it - oggi si registrano 49 vittime, un dato stabile rispetto a ieri. Circa la metà delle vittime si registra in Lombardia. Nessun morto in Toscana, Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.



Dei 262 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 165 nuovi positivi (il 62,9% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 27 casi in Piemonte, 28 in Emilia Romagna, di 14 nel Lazio e di 10 in Liguria. Zero casi in Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Sicilia.

In terapia intensiva si trovano oggi 152 persone, 9 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 2474 persone, 158 meno di ieri. In isolamento domiciliare 18586 persone (-164 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il numero di tamponi assoluti - compresi quelli di controllo - oggi sono stati fatti 54722 test (ieri 57541). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 208,9 tamponi fatti, il 0,5%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,5%.



Dati coronavirus aggiornati alle 18 dalla Protezione Civile. In Italia:



- Attualmente positivi 21.212 (-331)

- Morti 34.610 (+49)

- Dimessi/guariti 182.453 (+546 )

-Casi totali da inizio epidemia 238.275 (+264)



Tra le persone positive al coronavirus - si legge su Repubblica.it - oggi si registrano 49 vittime, un dato stabile rispetto a ieri. Circa la metà delle vittime si registra in Lombardia. Nessun morto in Toscana, Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.



Dei 262 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 165 nuovi positivi (il 62,9% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 27 casi in Piemonte, 28 in Emilia Romagna, di 14 nel Lazio e di 10 in Liguria. Zero casi in Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Sicilia.

In terapia intensiva si trovano oggi 152 persone, 9 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 2474 persone, 158 meno di ieri. In isolamento domiciliare 18586 persone (-164 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il numero di tamponi assoluti - compresi quelli di controllo - oggi sono stati fatti 54722 test (ieri 57541). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 208,9 tamponi fatti, il 0,5%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,5%.



News Successiva Elicottero con due persone a bordo della Helixcom di Caltanissetta si schianta sulle Madonie

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare