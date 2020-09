Cronaca 458

Coronavirus, bollettino 19 settembre: in Sicilia altri 98 positivi. Oltre 200 i ricoverati

Dopo l’impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638

19 Settembre 2020

Sono 98 in 24 ore i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, dunque nettamente meno di venerdì, quando si era registrato il primato assoluto di contagi nell'Isola con 179. Tra questi c'è un solo migrante.È quanto emerge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 191 (+12) le persone ricoverate in ospedale, 13 in terapia intensiva (-2) e 2028 in isolamento domiciliare. Sono 2232 gli attuali positivi, mentre 5846 sono i casi totali dall'inizio dell'epidemia. Le vittime rimangono 296.

Dopo l’impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dopo giorni di stabilità a cavallo dei dieci, i decessi, che oggi sono 24 (ieri 10). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



