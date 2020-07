Cronaca 525

Coronavirus, bollettino 16 luglio: crescono ancora i contagi in Italia. Superati i 35 mila morti

Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di mercoledì

Redazione

16 Luglio 2020 20:17

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 di oggi. In Italia:

-Attualmente positivi 12.473 (-20)

-Morti 35.017 (+20)

-Dimessi/guariti 196.246 (+230)

-Casi totali da inizio epidemia 243.736 (+230)



Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di mercoledì. Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di mercoledì. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (-230).



