Coronavirus, bollettino 14 giugno: contagio stabile. Il 72% dei nuovi positivi è in Lombardia

I morti sono 44, il dato più basso dal 7 marzo in poi. Nessuna vittima in 11 regioni. Continua il calo dei ricoverati

Redazione

14 Giugno 2020 18:12

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 dalla protezione civile. In Italia:

-Attualmente positivi 26.274 (-1.211)

-Morti 34.345 (+44)

-Dimessi/guariti 176.370 (+1.505)

-Casi totali da inizio epidemia 236.989 (+338)



Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 346. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% per cento dell'aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.989.

Per quanto riguarda le vittime si tratta del dato più basso dal 7 marzo. Nelle scorse settimane, dopo il picco dell'epidemia, non si era ancora scesi sotto le 50 vittime giornaliere. Nessuna vittima in 11 regioni: Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata

Dei 338 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 244 nuovi positivi (il 72,1% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 30 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna e di 14 nel Lazio. Zero nuovi contagi in 8 regioni: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

In terapia intensiva si trovano oggi 209 persone, 11 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 3594 persone, 153 meno di ieri. In isolamento domiciliare 22471 persone (-1047 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 56527 test (ieri 49750). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 167,2 tamponi fatti, il 0,6%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,4%.



