Cronaca

Coronavirus, bollettino 12 ottobre: in Sicilia altri 298 nuovi positivi e 3 vittime

In ospedale sono ricoverate 404 persone, di cui 42 in terapia intensiva (+4). In Italia 4.619 casi in più e 39 decessi

Redazione

12 Ottobre 2020 17:26

I nuovi positivi al Coronavirus, in 24 ore, sfiorano nuovamente le trecento unità in Sicilia: oggi sono stati 298 e ci sono anche tre morti. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 4682 casi nella nostra isola: 404 persone ricoverate in ospedale, 42 in terapia intensiva (+4 rispetto alla giornata di ieri) e 4236 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 4751. In totale, dall'inizio dell pandemia, sono state 9592 le persone contagiate.In Italia si sono registrati altri 4.619 casi di coronavirus (ieri erano stati 5.456) su 85.442 tamponi effettuati (ieri erano stati quasi 105mila). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 39, portando così il totale delle persone morte dall'inizio della pandemia a 36.205. I guariti sono stati, invece, 891. La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è stata la Lombardia (696). (Gds.it)



