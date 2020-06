Cronaca 636

Coronavirus, bollettino 11 giugno: aumentano i positivi (+379), impennata di casi in Lombardia

Sono 53 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 71 di ieri. E' il dato più basso dal 2 marzo

Redazione

11 Giugno 2020 18:14

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 dalla protezione civile. In Italia:



-Attualmente positivi 30.637 (-1.073)

-Morti 34.167 (+53)

-Dimessi/Guariti 171.338 (+1.399)

-Casi totali da inizio epidemia 236.142 (+379)



Tornano ad aumentare - si legge su Repubblica.it - i nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia: +252, il 66% di quelli nazionali che sono 379. I morti delle ultime 24 ore sono stati 53 (25 in Lombardia). In 10 Regioni non è stato registrato alcun decesso. In particolare, per la prima volta in Emilia Romagna (le altre sono Marche, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata). Questi i primi del bollettino odierno diramato dalla Protezione Civile.



I casi totali casi totali in Italia salgono a 236.142 (positivi 30637, guariti 171338, morti 34167). Il dato sui guariti (171.338) fa registrare un incremento rispetto a ieri di 1.399. Mercoledì l'aumento era stato di 1.293. Il dato sui deceduti è il più basso dal 2 marzo, quando se ne erano contati 52, e lo stesso registrato il 7 giugno scorso. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 236, 13 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.131, con un calo di 189 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 26.270, con un calo di 871 rispetto a ieri.



Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 dalla protezione civile. In Italia:



-Attualmente positivi 30.637 (-1.073)

-Morti 34.167 (+53)

-Dimessi/Guariti 171.338 (+1.399)

-Casi totali da inizio epidemia 236.142 (+379)



Tornano ad aumentare - si legge su Repubblica.it - i nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia: +252, il 66% di quelli nazionali che sono 379. I morti delle ultime 24 ore sono stati 53 (25 in Lombardia). In 10 Regioni non è stato registrato alcun decesso. In particolare, per la prima volta in Emilia Romagna (le altre sono Marche, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata). Questi i primi del bollettino odierno diramato dalla Protezione Civile.



I casi totali casi totali in Italia salgono a 236.142 (positivi 30637, guariti 171338, morti 34167). Il dato sui guariti (171.338) fa registrare un incremento rispetto a ieri di 1.399. Mercoledì l'aumento era stato di 1.293. Il dato sui deceduti è il più basso dal 2 marzo, quando se ne erano contati 52, e lo stesso registrato il 7 giugno scorso. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 236, 13 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.131, con un calo di 189 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 26.270, con un calo di 871 rispetto a ieri.



Coronavirus, in Sicilia nessun nuovo positivo su oltre 3.000 tamponi

News Successiva Coronavirus, nuova vittima in Sicilia: muore donna ricoverata da 3 mesi in terapia intensiva

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare