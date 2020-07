Cronaca 295

Coronavirus, bollettino 1 luglio: crescono contagi in Italia (+182), vittime in lieve calo

Dei nuovi casi, 109 si registrano in Lombardia, il 59,8% del totale in Italia

Redazione

01 Luglio 2020 19:09

Dati coronavirus aggiornati dalla protezione civile alle ore 18. In Italia:



-Attualmente positivi 15.255 (-308)

-Morti 34.788 (+21)

-Dimessi/guariti 190.717 (+469)

-Casi totali da inizio epidemia 240.760 (+182)



Sono 182 oggi i nuovi contagiati di Coronavirus, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 142. Di questi, 109 casi sono in Lombardia, il 59,8% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 240.760. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in lieve calo rispetto alle 23 di ieri. I morti per coronavirus salgono così a 34.788, secondo i dati del Ministero della Salute.



