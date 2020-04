Cronaca 602

Coronavirus, bimba di 5 mesi risultata positiva al terzo tampone: è ricoverata al "Di Cristina" di Palermo

Le condizioni della piccola, arrivata ieri mattina e ora isolata in una stanza, sarebbero buone. Disposta la sanificazione di tre reparti.

26 Aprile 2020 19:50

Una bimba di 5 mesi ricoverata nell’ospedale di Cristina a Palermo è risultata positiva al Covid 19 al terzo tampone. I primi due controlli erano risultati negativi. Le condizioni della piccola, arrivata ieri mattina e ora isolata in una stanza, sarebbero buone. Si tratta della quinta giovanissima paziente contagiata dal Coronavirus finita nella struttura sanitaria di via dei Benedettini.Disposta la sanificazione di tre reparti. Le condizioni della piccola, arrivata ieri mattina e ora isolata in una stanza, sarebbero buonei. Secondo una prima ricostruzione, come confermato dalla direzione dell’Arnas Civico, la paziente era già stata ricoverata il 13 aprile. In quella stessa giornata è stato eseguito il primo tampone che ha escluso la possibilità di un contagio. Quindi il trasferimento in un altro reparto.



