Coronavirus, bimba di 5 anni intubata in terapia intensiva a Padova. «Grave sindrome a sangue e reni»

La piccola, secondo le informazioni raccolte dal Corriere, non soffriva di patologie pregresse

Redazione

17 Agosto 2020 08:32

È intubata in gravissime condizioni nella terapia intensiva dell’ospedale universitario di Padova una bambina di 5 anni risultata positiva al tampone da Sars-Cov-2. La notizia - scrive Giovanni Viafora su Corriere.it - è stata confermata ieri mattina da fonti dell’Azienda ospedaliera. È la prima paziente di questa età ricoverata in terapia intensiva a Padova. La bimba, accolta in un primo momento dal pronto soccorso pediatrico, è stata trasferita nella Terapia intensiva diretta dal dottor Tiberio Ivo, dove, al momento, sono ricoverati altri 3 pazienti affetti dal virus (uno in fase di dimissione). La piccola, secondo le informazioni raccolte dal Corriere, non soffriva di patologie pregresse, nè sarebbe rientrata dall’estero negli ultimi giorni. Ad allarmare i medici, tuttavia, c’è una circostanza che in queste ore è in fase di studio: quando si è presentata in pronto soccorso, con grave sofferenza respiratoria, alla paziente è stata riscontrata anche una sindrome emolitico-uremica (una forma di patologia a carico di sangue e reni, che di solito è associata a infezioni gastrointestinali). Quello che i medici vogliono capire è se la sindrome sia stata scatenata dal Covid (come sembra accadere per la sindrome di Kawasaki) — il che rappresenterebbe un primo caso mondiale — oppure da altro tipo di patogeni.

