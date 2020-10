Cronaca 3026

Coronavirus, bar di Caltanissetta non espone avviso con numero persone ammesse: titolare sanzionato dalla polizia

Al titolare è stata elevata la sanzione amministrativa di 400 euro, con sospensione dell’attività per cinque giorni

Redazione

26 Ottobre 2020 17:22

I poliziotti della divisione polizia amministrativa della Questura, nel corso dei servizi finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio, hanno sanzionato diverse persone per mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. I controlli effettuati a diversi esercizi commerciali, prevalentemente di somministrazione di alimenti e bevande, abituale ritrovo di giovani nelle ore serali e notturne, sono stati eseguiti nei giorni scorsi dalle pattuglie della Polizia di Stato. Nel corso della predetta attività è stato controllato anche un bar in via Ferdinando I, presso il quale gli agenti hanno accertato che l’esercente non aveva esposto fuori dal locale il previsto avviso riportante l’indicazione del numero massimo di persone ammesse all’interno del locale. Al titolare è stata elevata la sanzione amministrativa di 400 euro, con sospensione dell’attività per cinque giorni. Inoltre, è stata inoltrata informativa al Prefetto che potrà disporre un ulteriore periodo di chiusura del locale. I controlli finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio proseguono su tutto il territorio provinciale.

