Coronavirus, aumento record di casi in Sicilia: i nuovi positivi sono 86

Risalgono i contagi da Coronavirus anche in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 1.326 (978 ieri). Sei le vittime

Redazione

02 Settembre 2020 17:30

Sono 83 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 50 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ventisei sono migranti (16 dal centro accoglienza Agrigento, uno a Trapani e nove da Lampedusa)Attualmente ci sono 1.152 positivi di cui 76 ricoverati in ospedale (+5), 12 in terapia intensiva (+2) e 1139 in isolamento domiciliare, per un totale di 443 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.919 (+8). Record di tamponi in un solo giorno: oltre 5000.

Risalgono i contagi da Coronavirus anche in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 1.326 (978 ieri). Sei le vittime, due meno di ieri. Questi i dati del ministero della Salute. Anche in Italia è record di tamponi processati da inizio della pandemia. Ieri ne sono stati fatti 102.959 per un totale di 8.828.868. Il 29 luglio scorso ne erano stati effettuati 99.108. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



