Cronaca 1208

Coronavirus. Aumentano le chiamate al 118 di Caltanissetta, Misuraca: "Disposto incremento unità di risposta"

La centrale operativa del 118 di Caltanissetta in questi giorni ha avuto picchi di 190 chiamate al giorno

Rita Cinardi

26 Ottobre 2020 17:41

Sarà incrementato con nuove unità di risposta il personale della sala operativa del 118 di Caltanissetta. A disporlo il direttore della centrale operativa Giuseppe Misuraca, insieme al coordinatore infermieristico Calogero Alaimo, visto l'aumento delle chiamate di emergenza registrato negli ultimi giorni legato all'incremento dei casi di coronavirus e di conseguenza del numero dei ricoveri. "Chi lavora alla console di risposta, il cosiddetto 'call taker' - spiega il direttore Giuseppe Misuraca - deve gestire le chiamate dei pazienti ma anche occuparsi della ricerca dei posti letto. La centrale operativa del 118 di Caltanissetta, che gestisce anche le province di Agrigento ed Enna, in questi giorni ha avuto picchi di 190 chiamate al giorno, normalmente la media era di 160. Almeno il 20% è legato a casi covid o sospetti casi covid. Le persone che chiamano hanno per lo più febbre e insufficienza respiratoria. In accordo con l'assessorato alla Salute abbiamo deciso di incrementare le unità di risposta per essere sempre tempestivi nella presa in carico del paziente"

