Coronavirus, aumentano i casi in provincia di Caltanissetta: 80 positivi in più, 4 nuovi ricoveri e 1 decesso

Sempre ieri 4 pazienti sono stati trasferiti da Gela in presidi ospedalieri di altra provincia. Proprio a Gela si registrano i numeri più alti dell'epidemia

Rita Cinardi

13 Novembre 2020 07:42

Nelle ultime 24 riscontro di 80 pazienti positivi al SARS CoV-2: 30 di Gela, 22 di Niscemi, 10 di San Cataldo, 4 di Vallelunga, 1 di Villalba, 3 di Mazzarino, 7 di Caltanissetta, 2 di Riesi e 1 di Milena. Ricoverati presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Presidio ospedaliero Vittorio Emanuele 3 pazienti già in isolamento domiciliare: 1 di Gela , 1 di Niscemi e 1 di Riesi; dimessi dallo stesso reparto 2 pazienti guariti clinicamente, 1 di Butera e 1 di Gela. Trasferiti dal Presidio ospedaliero di Gela presso altro Presidio (di un'altra provincia) 3 pazienti positivi al SARS CoV-2: 2 di Gela e 1 proveniente da fuori provincia. Ricoverato presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del P.O. Sant'Elia 1 paziente di Caltanissetta; dimesso dallo stesso reparto 1 paziente di Riesi. Ieri inoltre si è registrato un nuovo decesso: si tratta di una donna di 92 anni di Bompensiere che era stata ricoverata in Malattie Infettive a Caltanissetta dopo aver contratto il virus al reparto di riabilitazione del "Maddalena Raimondi" di San Cataldo. La donna aveva già una serie di gravi patologie.

E' quanto riportato nel bollettino inviato nella tarda serata di ieri dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.206. Di questi, 86 sono ricoverati in Malattie Infettive, 7 in terapia intensiva e 1.113 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 431, e 38 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 1.691 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 193 di Caltanissetta (di questi 176 sono in isolamento domiciliare, 16 sono ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 407 di Gela (di cui 376 in isolamento domiciliare, 30 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 33 di Mussomeli, 189 di Niscemi (di cui 5 ricoverati in Malattie Infettive e 184 in isolamento domiciliare), 79 di Mazzarino (di cui 73 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 4 di Milena, 20 di Sommatino (di cui 16 in isolamento domiciliare, 2 ricoverati in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 22 di Butera (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 5 di Campofranco, 4 di Montedoro, 31 di Resuttano, 39 di Serradifalco (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive) 86 di San Cataldo (di cui 82 in isolamento domiciliare, 3 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 29 di Riesi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 2 di Sutera, 8 di Santa Caterina Villarmosa, 20 di Villalba (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 13 di Vallelunga, e 21 provenienti da fuori provincia.



