Cronaca 1377

Coronavirus, attivata la Rsa di via Luigi Monaco: in corso il trasferimento dei pazienti

Questo consentirà di alleggerire il reparto di Malattie Infettive dove ieri i 27 posti letto erano tutti occupati

Redazione

22 Ottobre 2020 20:03

E' stata attivata dalle 14 di oggi pomeriggio la Rsa di via Luigi Monaco dove sono previsti altri 30 posti letto per i pazienti Covid-19. In atto si stanno trasferendo i pazienti a più bassa intensita di cura, cioè coloro che sono ancora in terapia ma in via di guarigione. Questo consentirà di alleggerire il reparto di Malattie Infettive dove ieri i 27 posti letto erano tutti occupati e per questo ieri sera due pazienti sono stati appoggiati in Terapia Intensiva Covid-19.





E' stata attivata dalle 14 di oggi pomeriggio la Rsa di via Luigi Monaco dove sono previsti altri 30 posti letto per i pazienti Covid-19. In atto si stanno trasferendo i pazienti a più bassa intensita di cura, cioè coloro che sono ancora in terapia ma in via di guarigione. Questo consentirà di alleggerire il reparto di Malattie Infettive dove ieri i 27 posti letto erano tutti occupati e per questo ieri sera due pazienti sono stati appoggiati in Terapia Intensiva Covid-19.





Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 25 positivi in più. Cresce il contagio anche a San Cataldo

News Successiva Negati 25mila euro previsti da "Cura Italia" a imprenditore nisseno, tribunale conferma ordinanza: "Banca dovrà pagare anche le spese"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare