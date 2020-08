Attualita 474

Coronavirus, Assoimpresa: "Per le imprese siciliane un nuovo lockdown sarebbe un colpo mortale"

"I contagi aumentano ma è pur vero che il contagio sembra avere una virulenza più bassa", ha detto Mario Attinasi

Redazione

27 Agosto 2020 08:03

“Un nuovo lockdown sarebbe un colpo mortale per tantissime imprese, soprattutto quelle siciliane”. Lo ha detto il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi.“I contagi aumentano ma è pur vero che il contagio sembra avere una virulenza più bassa e sicuramente la risoluzione di tutto non è chiudere tutto nuovamente. Sarebbe un disastro – aggiunge Attinasi – i numeri sono già sconfortanti, il governo non ha aiutato sufficientemente le imprese, ecco perché non si deve nemmeno pensare ad un eventuale nuovo lockdown in caso di altra ondata. Lo ripeto, sarebbe un disastro più di quello che c’è in atto”. (Marco Gullà, Gds.it)



