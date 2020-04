Cronaca 3017

Coronavirus, Asp Caltanissetta: nelle ultime 24 ore un positivo in più nel capoluogo e una persona deceduta a Mussomeli

Dunque il totale dei positivi da inizio epidemia sale a 142 persone. Resta sempre Caltanissetta il comune più colpito in provincia

Rita Cinardi

22 Aprile 2020 18:13

Nelle ultime 24 ore a Caltanissetta aumenta di 1 il dato dei positivi in isolamento domiciliare. Si tratta di un paziente cosiddetto geografico poiché proveniente da fuori regione. Registrato anche un deceduto in più. Si tratta dell'anziana di 90 anni, originaria di Casteltermini, deceduta all'ospedale di Mussomeli con tampone positivo effettuato post-mortem. Dunque il totale dei positivi da inizio epidemia sale a 142 persone. Di queste nessun paziente positivo tra quelli ricoverati in terapia intensiva, 15 ricoverati in malattie infettive, 91 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in ospedali di altre province, 18 guariti, e 14 deceduti (di questi 11 sono morti al Sant'Elia di Caltanissetta, 1 a Mussomeli, 2 in ospedali fuori dalla nostra provincia). Il comune più colpito dal coronavirus è Caltanissetta (con 46 attualmente positivi, 9 guariti e 5 deceduti), seguito da San Cataldo, (con 20 pazienti attualmente positivi, 2 guariti e 3 deceduti), Gela (19 pazienti attualmente positivi) e Serradifalco (10 persone attualmente positive, 1 persona guarita e 1 deceduto). Appuntamento domani sera sul nostro giornale con i nuovi dati.

