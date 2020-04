Cronaca 1595

Coronavirus. Asp Caltanissetta: 1 solo positivo in più a Gela. Il riepilogo dei dati nella nostra provincia

La maggior parte dei positivi si trova nel capoluogo, con 36 pazienti in isolamento domiciliare e 3 ricoverati

Rita Cinardi

16 Aprile 2020 21:18

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 il dato dei domiciliari, risultati positivi al test, si incrementa di una sola unità. Si tratta di un paziente domiciliato a Gela. Avviata l'indagine epidemiologica. Dunque per fare un riepilogo dei dati nella nostra provincia da inizio epidemia sono risultate positive 133 persone. Di questi 1 si trova in terapia intensiva a Gela; 13 sono ricoverati in Malattie Infettive (3 nisseni, 3 gelesi, 2 sancataldesi e 1 persona di Serradifalco); 86 si trovano in isolamento domiciliare, con sintomi lievi o senza sintomi (36 a Caltanissetta, 14 a Gela, 1 a Mazzarino, 1 a Milena, 2 a Mussomeli, 4 a Niscemi, 1 a Resuttano, 1 a Riesi, 18 a San Cataldo, 1 a Santa Caterina e 7 a Serradifalco); 5 persone ricoverate in presidi di altra provincia; 16 sono guariti; 11 sono deceduti e 1 persona è deceduta fuori provincia. Appuntamento sul nostro giornale domani sera con il nuovo bollettino.

