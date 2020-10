Cronaca 4945

Coronavirus, anziano muore al Sant'Elia di Caltanissetta. Si aggravano le condizioni di un 56enne di Gela

La vittima è un uomo che aveva già gravi patologie. Trasferimento in terapia intensiva invece per un vigile urbano di Gela

Rita Cinardi

01 Ottobre 2020 14:17

E' morto questa mattina al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia un anziano di 83 anni di Niscemi positivo al coronavirus. L'ottantatreenne, così come confermato dal primario del reparto Giovanni Mazzola, era un malato oncologico in fase terminale. Nei giorni scorsi era risultato positivo al coronavirus e anziché continuare con l'assistenza domiciliare si è preferito trasferirlo in ospedale dove poteva essere seguito meglio. Un caso dunque di paziente morto con coronavirus e non a causa del coronavirus. Si aggravano invece le condizioni di un vigile urbano di Gela di 56 anni. Questa mattina l'uomo, ricoverato già da qualche giorno per coronavirus, ha cominciato ad avere serie difficoltà respiratorie e, pertanto, è stato trasferito dalle Malattie Infettive al reparto di Rianimazione Covid guidato da Giancarlo Foresta dove al momento si sta tentando una ventilazione non invasiva. Dunque adesso i pazienti in Terapia Intensiva Covid sono due: il 56enne e un 76enne che era stato trasferito pochi giorni fa. Entrambi sono di Gela.

