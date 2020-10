Cronaca 1723

Coronavirus, anziano deceduto in Rianimazione a Caltanissetta. Migliorano le condizioni di due pazienti

Una donna residente in Svizzera di 75 anni che è stata estubata e una nissena di 88 anni ha risposto bene alle terapie

Rita Cinardi

27 Ottobre 2020 10:49

Deceduto questa mattina nel reparto di Rianimazione Covid dell'ospedale Sant'Elia un paziente di 86 anni di Caltanissetta. L'anziano, positivo al coronavirus, era affetto da numerose comorbilità. Intanto all'interno dello stesso reparto, dove attualmente sono ricoverati 7 pazienti, migliorano le condizioni di altre due anziane. Una donna residente in Svizzera di 75 anni che è stata estubata e una nissena di 88 anni che ha risposto bene alle terapie e alla ventilazione non invasiva. Le due pazienti nelle prossime ore potrebbero essere trasferite in Malattie Infettive per continuare la loro degenza.

