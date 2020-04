Cronaca 2558

Coronavirus. Ancora un positivo a Serradifalco, quarto comune più colpito in provincia. Ricoverato nuovo paziente in Malattie Infettive

Il comune più colpito è il capoluogo, seguito da San Cataldo, Gela e Serradifalco

Rita Cinardi

19 Aprile 2020 17:33

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore il dato dei pazienti positivi, in isolamento domiciliare, aumenta di un positivo a Serradifalco; contatto stretto di un'altra persona già risultata positiva e a sua volta in isolamento domiciliare. Inoltre si è registrato nuovo ricovero nella Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive al Sant'Elia di un paziente proveniente da Realmonte. Dunque il totale dei positivi da inizio epidemia è pari a 140 persone. Di queste 1 si trova in Terapia Intensiva a Gela, 14 ricoverate in malattie infettive, 91 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in ospedali di altre province, 17 guariti, e 13 deceduti (di questi 11 sono morti al Sant'Elia di Caltanissetta e 2 in ospedali fuori dalla nostra provincia). Il comune più colpito dal coronavirus è Caltanissetta (con 45 attualmente positivi, 9 guariti e 5 deceduti), seguito da San Cataldo, (con 20 pazienti attualmente positivi, 2 guariti e 3 deceduti), Gela (19 pazienti attualmente positivi) e Serradifalco (10 persone attualmente positive, 1 persona guarita e 1 deceduto). Appuntamento domani sera sul nostro giornale con i nuovi dati.

