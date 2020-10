Cronaca 1526

Coronavirus, ancora ricoveri nella notte al Sant'Elia di Caltanissetta: due nuovi pazienti in Terapia Intensiva

In Terapia Intensiva Covid-19 al momento sono occupati 6 posti letto su un totale di 8

Rita Cinardi

22 Ottobre 2020 10:05

Ancora ricoveri di pazienti covid nella notte all'ospedale Sant'Elia. Due persone sono state ricoverate nel reparto di Terapia Intensiva Covid-19 diretto da Giancarlo Foresta. Si tratta di un'anziana di 88 anni della casa di riposo "Giovanni Paolo II" e una paziente di Gela di 72 anni. Le due pazienti vanno ad aggiungersi agli altri due già ricoverati da giorni in Terapia Intensvia Covid-19 e alle due pazienti "appoggiate" al reparto ieri sera poiché non vi erano più posti in Malattie Infettive, dove i 27 posti letto sono tutti occupati. Dunque in Terapia Intensiva Covid-19 al momento sono occupati 6 posti letto su un totale di 8. In giornata è prevista l'apertura della Rsa di via Luigi Monaco che con 30 posti letto aiuterà a smaltire i pazienti ricoverati in Malattie Infettive e in via di guarigione. Per quanto attiene la paziente della casa di riposo "Giovanni Paolo II" è la quarta ricoverata proveniente dalla stessa struttura. Altre tre anziane sono ricoverate in Malattie Infettive.

