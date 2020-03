Attualita 254

Coronavirus, anche Ryanair sospende i voli da e per l'Italia: stop fino al 9 aprile

Stessa decisione è stata presa, dopo l'ultimo decreto approvato in Italia, dalla British Airways e da altre compagnie

Redazione

10 Marzo 2020 17:37

Sospesi i voli da e per l'Italia a causa dell'epidemia di coronavirus. Come fatto già in precedenza da altre compagnie aeree, anche Ryanair ha sospeso tutte le tratte fino al 9 aprile dopo le ultime misure adottate dal governo italiano per il contrasto del coronavirus.Nelle ultime ore anche la compagnia di bandiera inglese, la British Airways, ha annunciato oggi lo stop di tutti i voli da e per l’Italia. Fino a questo momento erano stati cancellati i collegamenti fra il Regno e la Penisola a causa dalla diminuzione delle prenotazioni.

American Airlines, United Airlines e Turkish Airlines, già nei giorni scorsi, avevano reso nota la sospensione temporanea di tutti i voli da e per l’Italia per via della diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2).



