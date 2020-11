Cronaca 880

Coronavirus, anche oggi in provincia di Caltanissetta il numero dei guariti (+65) supera quello dei nuovi positivi (+54)

Crescono però i ricoveri in Malattie Infettive (+5). Incremento dei casi a Gela dove adesso gli attuali positivi sono più di 700

Rita Cinardi

26 Novembre 2020 14:40

Nelle ultime 24 ore riscontro di 54 pazienti positivi al SARS CoV-2 tutti in isolamento domiciliare: 33 di Gela, 7 di San Cataldo, 7 di Caltanissetta, 3 di Mazzarino, 2 di Niscemi, 1 di Delia e 1 di Sommatino. Ricoverati in degenza ordinaria: 3 pazienti di Caltanissetta, 2 di Niscemi, 1 di Riesi e 1 di Gela. Dimessi in degenza ordinaria: 1 paziente di Sommatino e 1 paziente di Gela. Guariti 15 pazienti di Gela, 13 di Resuttano, 9 di Niscemi, 7 di Serradifalco, 7 di Caltanissetta, 4 di San Cataldo, 3 di Butera, 2 di Riesi, 1 di Campofranco, 1 di Milena, 1 di Montedoro, 1 di Vallelunga, 1 di Sommatino. Inseriti nel Report precedente 14 pazienti di Mussomeli positivi al tampone antigenico, esito non confermato dal tampone molecolare risultato negativo.



E' quanto riportato nel bollettino inviato questa mattina dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.840 (-23). Di questi, 85 sono ricoverati in Malattie Infettive (+5), 11 in terapia intensiva e 1.744 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 803, e 50 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 2.711 persone. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 279 di Caltanissetta (di questi 263 sono in isolamento domiciliare, 13 sono ricoverati in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 702 di Gela (di cui 673 in isolamento domiciliare, 26 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 35 di Mussomeli (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 275 di Niscemi (di cui 264 in isolamento domiciliare e 11 ricoverati in Malattie Infettive), 141 di Mazzarino (di cui 136 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 4 di Acquaviva Platani, 15 di Milena, 25 di Sommatino (di cui 24 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato in Malattie Infettive), 18 di Butera (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 13 di Campofranco (di cui 1 in Terapia Intensiva), 12 di Montedoro, 9 di Resuttano, 41 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 170 di San Cataldo (di cui 161 in isolamento domiciliare e 9 ricoverati in Malattie Infettive), 44 di Riesi (di cui 41 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati in Malattie Infettive), 5 di Delia, 2 di Sutera, 17 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive), 13 di Villalba (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 7 di Vallelunga, e 13 provenienti da fuori provincia. Continuano a fare registrare zero casi Marianopoli e Bompensiere. In totale fino ad ora sono stati effettuati 35.824 tamponi (nella giornata di ieri ne sono stati eseguiti 376)



