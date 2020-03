Cronaca 2436

Coronavirus, anche i detenuti del carcere Malaspina di Caltanissetta protestano

All'Ucciardone di Palermo è caos: i detenuti tentano l'evasione. Il carcere è circondato dai carabinieri e polizia in tenuta antisommossa

Redazione

09 Marzo 2020 11:23

Dopo le rivolte nelle carceri di Modena, Frosinone e Salerno anche i detenuti del "Malaspina" hanno inscenato una protesta contro lo stop alle visite in carcere per l'emergenza coronavirus. Ieri sera i detenuti del carcere di via Messina hanno cominciato a sbattere ripetutamente varie suppellettili sulle sbarre. Per fortuna però la protesta non è degenerata e in serata è rientrata. Diversa la situazione al carcere Ucciardone di Palermo dove i detenuti hanno tentato l'evasione.

Qui alcuni detenuti per protesta hanno tentato di divellere la recinzione dell’istituto di pena per cercare di fuggire. Il tentativo è stato bloccato dalla polizia penitenziaria.

Il carcere è circondato dai carabinieri e polizia in tenuta antisommossa. Anche le mura del carcere sono presidiate. Le strade attorno a vecchio carcere borbonico sono chiuse.

Ieri sera la protesta contro lo stop alle visite in carcere per l’emergenza coronavirus era scattata anche al Pagliarelli, il secondo carcere di Palermo. Qui i parenti dei detenuti hanno bloccato il traffico e manifestato davanti ai cancelli. Come all’Ucciardone anche al Pagliarelli i reclusi gridavano «indulto indulto».



Dopo le rivolte nelle carceri di Modena, Frosinone e Salerno anche i detenuti del "Malaspina" hanno inscenato una protesta contro lo stop alle visite in carcere per l'emergenza coronavirus. Ieri sera i detenuti del carcere di via Messina hanno cominciato a sbattere ripetutamente varie suppellettili sulle sbarre. Per fortuna però la protesta non è degenerata e in serata è rientrata. Diversa la situazione al carcere Ucciardone di Palermo dove i detenuti hanno tentato l'evasione.

Qui alcuni detenuti per protesta hanno tentato di divellere la recinzione dell’istituto di pena per cercare di fuggire. Il tentativo è stato bloccato dalla polizia penitenziaria.

Il carcere è circondato dai carabinieri e polizia in tenuta antisommossa. Anche le mura del carcere sono presidiate. Le strade attorno a vecchio carcere borbonico sono chiuse.

Ieri sera la protesta contro lo stop alle visite in carcere per l’emergenza coronavirus era scattata anche al Pagliarelli, il secondo carcere di Palermo. Qui i parenti dei detenuti hanno bloccato il traffico e manifestato davanti ai cancelli. Come all’Ucciardone anche al Pagliarelli i reclusi gridavano «indulto indulto».



Coronavirus. E' caos nelle carceri italiane: a Foggia 20 detenuti evasi

News Successiva Coronavirus, vietate discoteche e serate danzanti ma a Caltanissetta locale organizza la festa della donna. Poi postano foto su facebook

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare