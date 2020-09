Salute 4465

Coronavirus, anche a Caltanissetta è possibile effettuare tamponi e test sierologici a pagamento

L'utente dovrà inviare una mail al servizio Spemp dell'Asp e può scegliere di sottoporsi all'esame richiesto sia in ospedale che a domicilio

Rita Cinardi

11 Settembre 2020 09:46

Anche a Caltanissetta, chiunque lo volesse, può eseguire il tampone o il test sierologico a pagamento presso l'Azienda Sanitaria Provinciale, all'interno del presidio ospedaliero Sant'Elia oppure a domicilio. Per farlo bisognerà inviare una mail a questo indirizzo spempcovid19@aspcl.it e inviare il modello scaricabile dal sito dell'Asp o che troverete in allegato a questo articolo. Al modello bisogna allegare copia del bollettino postale o del bonifico bancario. L'utente verrà contattato in giornata dallo Spemp e sarà invitato ad eseguire il tampone nella giornata successiva. Il costo del tampone in ospedale è di 50 euro, a domicilio 60 euro. Per quanto riguarda il test sierologico, quello quantitativo (con prelievo di sangue) ha un costo di 32.58 euro compreso il prelievo, mentre il test rapido qualitativo (con pungidito) a un costo di 10 euro. In entrambi i casi bisognerà aggiungere 10 euro nel caso in cui si scelga di effettuarlo a domicilio. In totale l'Asp di Caltanissetta ha già eseguito, da inizio epidemia, 25mila tamponi e 8mila test sierologici, compresi quelli a forze dell'ordine, dipendenti di procura e tribunale.

