Coronavirus, altro vertice in programma per lunedì. Musumeci: "Misure omogenee in tutti i Comuni dell'isola"

Il presidente della Regione, dopo il vertice svoltosi questa mattina, ne ha convocato un altro che si terrà a Catania

Redazione

22 Febbraio 2020 22:37

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha convocato per lunedì al Palaregione di Catania un vertice operativo per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell’Isola per l'emergenza Coronavirus. Saranno presenti, assieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza, anche il dirigente generale del dipartimento delle Attività sanitarie Letizia Di Liberti, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il presidente dell’Associazione dei Comuni siciliani Leoluca Orlando.

