Coronavirus, altri 8 positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. In Italia la curva torna a calare

In calo, in tutto il Paese, il numero dei decessi: 5 oggi, contro i 10 di ieri, uno dei valori più bassi di sempre

Redazione

24 Luglio 2020 20:20

Sono 8 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Si tratta dei cinque (quattro pazienti e un operatore sanitario) dell'ospedale ortopedico Ganzirri di Messina che già ieri erano risultati positivi al tampone. Si trovavano già in isolamento dopo i primi tre casi registrati alcuni giorni fa nella stessa struttura. Gli altri tre nuovi positivi sono due a Catania e uno a Palermo. Nel pomeriggio di oggi è giunta la notizia di un marinaio di origini rumene ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Ragusa che sarà conteggiato nei prossimi bollettini.Il dato positivo riguarda la terapia intensiva dove attualmente si trovano ricoverate solo 2 persone, una in meno di ieri. Fermo il bilancio dei morti: 283. Salgono a 3.166 i casi complessivi di Covid dall'inizio dell'epidemia e attualmente risultano positive 170 persone di cui 11 ricoverate in ospedale, due in terapia intensiva e 157 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.975 tamponi.

Per quanto riguarda i dati nazionali, torna a calare la curva epidemica: dopo due giorni di crescita, con i nuovi casi schizzati dai 129 del 21 luglio ai 306 di ieri, oggi si registrano 252 nuovi positivi. In calo la Lombardia (53 oggi contro gli 82 di ieri), superata dall’Emilia Romagna con 63 nuovi casi. Anche il Veneto in crescita con 30 casi, ma sono poche le regioni che sfuggono ai focolai o ai contagi di ritorno: oggi a zero casi solo Valle d’Aosta e Basilicata. Il numero totale delle persone colpite da Covid-19 sale così a 245.590.

In calo il numero dei decessi: 5 oggi, contro i 10 di ieri, uno dei valori più bassi di sempre. Segnalano vittime nelle ultime 24 ore Emilia Romagna (2), Veneto (1), Lazio (1) e Puglia (1). Il totale sale a 35.097. Balzo anche dei guariti, 350 in un giorno (ieri 214), che sono ora 198.192 in tutto. Per effetto di questi dati, torna a diminuire nettamente il numero dei malati attuali: 103 in meno, 12.301 in tutto. I ricoveri ordinari sono invariati, 713, mentre le terapie intensive scendono di altre 3 unità e sono 46. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.542. Infine, in calo il numero dei tamponi, 53.334 oggi contro i 60.311 di ieri.

Sono 6, come la scorsa settimana, le regioni in cui l’indice di contagio Rt è superiore a 1: si tratta di Veneto (1,18), Emilia Romagna (1,14), Piemonte (1,07), Liguria (1,06), Lazio (1,04) e Lombardia (1). Rispetto alla scorsa settimana, scende sotto 1 la Toscana (di pochissimo, 0,99), mentre va oltre la Liguria. E’ quanto si legge nel monitoraggio settimanale condotto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità relativo alla settimana 13-19 luglio. Ci sono anche 3 regioni con Rt fermo a zero: Calabria, Molise e Puglia. Molto basse anche Basilicata (0,06), Valle d’Aosta (0,1), e poi Umbria (0,3) e Sardegna (0,32), mentre sfiorano quota 1 Campania (0,8) e Sicilia (0,88).





