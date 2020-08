Politica 361

Coronavirus, altri 38 migranti positivi a Lampedusa. Musumeci: "Perchè il governo non chiude i porti?"

Il presidente della Regione, è tornato a chiedere al Governo Conte che venga dichiarato a Lampedusa lo stato di emergenza

Redazione

22 Agosto 2020 10:48

"I nostri operatori sanitari, che non smetterò mai di ringraziare per quanto stanno facendo, mi hanno appena informato che a Lampedusa sono stati individuati 38 nuovi migranti positivi al Covid-19. È l'ennesimo episodio. Sinceramente non comprendiamo l'atteggiamento del governo centrale che, oltre a non chiudere i porti siciliani, a più di due mesi dalla nostra richiesta non si è ancora pronunciato sullo “stato di emergenza” per quell’isoletta. Ciò che amareggia, in particolare, è l'indifferenza nei confronti di una piccola comunità che del sentimento di accoglienza e del senso di sacrificio ne ha fatto negli anni una ragione di vita". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"I nostri operatori sanitari, che non smetterò mai di ringraziare per quanto stanno facendo, mi hanno appena informato che a Lampedusa sono stati individuati 38 nuovi migranti positivi al Covid-19. È l'ennesimo episodio. Sinceramente non comprendiamo l'atteggiamento del governo centrale che, oltre a non chiudere i porti siciliani, a più di due mesi dalla nostra richiesta non si è ancora pronunciato sullo “stato di emergenza” per quell’isoletta. Ciò che amareggia, in particolare, è l'indifferenza nei confronti di una piccola comunità che del sentimento di accoglienza e del senso di sacrificio ne ha fatto negli anni una ragione di vita". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

News Successiva Rientro a scuola a settembre, Musumeci: "Sulla riapertura dell'anno scolastico non ci sono certezze"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare