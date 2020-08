Attualita 1027

Coronavirus, altra impennata di casi in Italia: sono 523. La curva aumenta anche in Sicilia con 42 positivi

Risale il numero di nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 13 agosto, i nuovi casi sono 42

Redazione

13 Agosto 2020 17:42

Risale il numero di nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 13 agosto, i nuovi casi sono 42, dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 603. Sono invece 3645 i casi totali nella Regione dall'inizio della pandemia.Sono 48 le persone ricoverate, di cui 6 in terapia intensiva. Sono invece 556 in isolamento domiciliare. Invariato il numero dei guariti, 2757. Rimane fermo a 284 il numero dei decessi. In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati processati 2818 tamponi.

Nuovo rialzo dei casi di coronavirus in Italia: oggi sono risultate positive 523 persone, contro le 481 di ieri. Dato positivo quello dei decessi che scendono a 6 dai 10 di ieri. In totale le morti causate dal Covid passano da 35.225 a 35.231.





Risale il numero di nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 13 agosto, i nuovi casi sono 42, dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 603. Sono invece 3645 i casi totali nella Regione dall'inizio della pandemia.Sono 48 le persone ricoverate, di cui 6 in terapia intensiva. Sono invece 556 in isolamento domiciliare. Invariato il numero dei guariti, 2757. Rimane fermo a 284 il numero dei decessi. In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati processati 2818 tamponi.

Nuovo rialzo dei casi di coronavirus in Italia: oggi sono risultate positive 523 persone, contro le 481 di ieri. Dato positivo quello dei decessi che scendono a 6 dai 10 di ieri. In totale le morti causate dal Covid passano da 35.225 a 35.231.





News Successiva Blue Air aumenta i voli Torino - Catania: la compagnia aerea effettuerà 13 collegamenti settimanali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare