Salute 210

Coronavirus, allo Spallanzani iniziano test per vaccino: ecco i requisiti e come candidarsi

Il vaccino, prodotto dalla ReiThera di Castel Romano, ha ricevuto il via libera del dell'Istituto superiore di Sanità

Redazione

08 Agosto 2020 10:36

L'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani cerca volontari per i test sul vaccino contro il coronavirus. Test la cui data d'inizio è prevista ufficialmente per il prossimo 24 agosto. Il governatore Nicola Zingaretti: "Arrivate allo Spallanzani le prime dosi del vaccino completamente ‘Made in Italy', pronto ora alla fase di sperimentazione sull'uomo. Finanziato dalla Regione Lazio con un investimento da 5 milioni insieme al Ministero della Ricerca". La notizia ufficiale dell'arrivo del vaccino e del via alla sperimentazione sull'essere umano è arrivato a fine luglio scorso, ad annunciarlo il direttore generale dello Spallanzani Marta Branca. Il vaccino, prodotto dalla ReiThera di Castel Romano, ha ricevuto il via libera del dell'Istituto superiore di Sanità, dell'agenzia italiana del farmaco e con il via libera del comitato etico.I requisiti per il test per il vaccino contro il coronavirus



L'ospedale Lazzaro Spallanzani ha comunicato i requisiti richiesti per candidarsi come volontari del test per il vaccino contro il coronavirus. Servono "volontari sani, di entrambi i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi dodici mesi e che non abbiano contratto Covid-19" si legge nell'annuncio pubblicato dallo Spallanzani. Chi possie de queste caratteristiche può farsi avanti contattando lo 06/55170203 dalle chiamando ore 9 alle 17 o scrivendo una mail a dirsan inmi.it.





L'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani cerca volontari per i test sul vaccino contro il coronavirus. Test la cui data d'inizio è prevista ufficialmente per il prossimo 24 agosto. Il governatore Nicola Zingaretti: "Arrivate allo Spallanzani le prime dosi del vaccino completamente ‘Made in Italy', pronto ora alla fase di sperimentazione sull'uomo. Finanziato dalla Regione Lazio con un investimento da 5 milioni insieme al Ministero della Ricerca". La notizia ufficiale dell'arrivo del vaccino e del via alla sperimentazione sull'essere umano è arrivato a fine luglio scorso, ad annunciarlo il direttore generale dello Spallanzani Marta Branca. Il vaccino, prodotto dalla ReiThera di Castel Romano, ha ricevuto il via libera del dell'Istituto superiore di Sanità, dell'agenzia italiana del farmaco e con il via libera del comitato etico.I requisiti per il test per il vaccino contro il coronavirus



L'ospedale Lazzaro Spallanzani ha comunicato i requisiti richiesti per candidarsi come volontari del test per il vaccino contro il coronavirus. Servono "volontari sani, di entrambi i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi dodici mesi e che non abbiano contratto Covid-19" si legge nell'annuncio pubblicato dallo Spallanzani. Chi possie de queste caratteristiche può farsi avanti contattando lo 06/55170203 dalle chiamando ore 9 alle 17 o scrivendo una mail a dirsan inmi.it.





News Successiva Coronavirus, più contagi tra i bambini e i ragazzi: "In aumento di sette volte". E' quanto emerge sui nuovi dati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare