Coronavirus, allo Spallanzani di Roma isolato il virus: "Ora si aprono nuovi spazi per le cure"

"Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini"

Redazione

02 Febbraio 2020 12:13

Il codice genetico del coronavirus è stato isolato allo Spallanzani di Roma. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa. "Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione". Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo".



"Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l'Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca". ha spiegato il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito.

